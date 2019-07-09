Премьер-министр Армении поздравил Кириакоса Мицотакиса с избранием на пост премьер-министра

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Кириакоса Мицотакиса с избранием на пост премьер-министра Греции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“В связи с убедительной победой возглавляемой Вами партии на парламентских выборах и избранием на пост премьер-министра Греческой Республики направляю Вам свои теплые и искренние поздравления и желаю успехов и новых достижений в этой высокой и ответственной миссии.

Армения придает большое значение общим ценностям с Грецией, тесным историческим связям и отношениям, основанным на дружбе двух народов. Уверен, что Ваши высокие профессиональные способности и авторитет будут способствовать углублению и расширению многоплановой армяно-греческой повестки.

Пользуясь случаем, подтверждаю обязательство правительства Армении развивать сотрудничество с дружественной Грецией во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Приглашаю Вас посетить Армению в удобное для Вас время. Наша встреча даст возможность наметить пути дальнейшего развития эффективного двустороннего сотрудничества”, - говорится в поздравительном послании премьер-министра.