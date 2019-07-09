Европейские индексы - 08-07-19

МОСКВА, 9 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.20% и составил 12543.51 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.08% и составил 5589.19 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7549.27 пункта, а российский RTSI вырос на 0.06% и составил 1399.55 пункта.