В период между 4 и 8 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 143 случая преступле

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 4 и 8 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 143 случая преступлений, из них 8 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 40 случаев причинения телесных повреждений, 26 случаев кражи личного имущества, 20 случаев мошенничества, 8 случаев обнаружения наркотиков, 5 случаев злоупотребления должностными полномочиями, 4 случая угрозы убийством, по 3 случая похищения человека, умышленного уничтожения имущества, хулиганства и побоев, по 2 случая квартирной кражи, присвоения или растраты, изъятия оружия и боеприпасов, незаконной вырубки деревьев, нарушения неприкосновенности жилища и самоуправства, по 1 случаю грабежа, кражи государственного или общественного имущества, служебного подлога или служебной халатности, воспрепятствования осуществлению правосудия, незаконного пересечения Государственной границы и добровольной сдачи наркотиков.

За данный период найдены 7 человек, находящихся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений и квартирной кражи.

За минувшие 4 суток в республике было зарегистрировано 50 ДТП: 8 человек погиб, 78 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.