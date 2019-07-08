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В Арарате перевернулся грузовик министерства обороны: Арцрун Ованнисян представил подробности


В Араратской области перевернулся грузовик министерства обороны Армении. Об этом сообщил Арменпресс пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

«Никому не угрожает опасность, водитель получил легкие травмы, ему оказана соответствующая медицинская помощь», - сказал Арцрун Ованнисян.




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