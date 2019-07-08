Посол Армении в Нидерландах избран руководителем группы аккредитованных в Гааге послов Франкофонии

Посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян 8 июля избран руководителем группы аккредитованных в Гааге послов Франкофонии, заменив марокканского посла.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, выразив благодарность коллегам за доверие, посол Балаян посчитал символичным, что принимает руководство в группе Франкофонии в период председательстве Армении на саммите Франкофонии.

Тигран Балаян заверил своих коллег, что сделает все возможное, чтобы расширить использование французского языка в действующих в Гааге международных организациях и продвигать ценности Франкофонии и распространять идеи франкофонии в Нидерландах.