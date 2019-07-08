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В связи с кончиной посла Киракосяна в фойе здания МИД Армении будет открыта книга соболезнований


В связи с безвременной кончиной выдающегося историка, дипломата, Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Армана Киракосяна, 9 и 10 июля с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в фойе центрального здания МИД Армении будет открыта книга соболезнований. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.




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