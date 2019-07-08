Все организованные российские туристы покинули Грузию

Все организованные российские туристы, которые до 8 июля 2019 года должны были покинуть территорию Грузии, вернулись на родину. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в Федеральном агентстве РФ по туризму.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России также прекращены. После указа президента Ростуризм рекомендовал туроператорам России приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране.

"По уточненным данным, полученным от туроператоров на 8 июля 2019 года, все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию Российской Федерации", - заверили в Ростуризме.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время все туроператоры действуют в соответствии с рекомендациями Ростуризма и МИД РФ. Продажа туров в Грузию остановлена с 22 июня 2019 года. Туроператоры продолжают работу с агентствами и туристами, забронировавшими туры в Грузию, по предложению альтернативных направлений или проведения других действий (полный возврат средств за тур) по желанию туристов.

"Все авиакомпании по данным туроператоров осуществили полный возврат по билетам с возвратом до и после 8 июля 2019 года. Исключением является авиакомпания Georgian Airways, которая не принимает билеты к возврату и принимает заявления на возврат со сроком рассмотрения до 90 рабочих дней", - уточнили в Ростуризме.