Премьер-министр встретился с представителями бизнес-сообщества Сингапура

Продолжается официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сингапур. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, 8 июля премьер-министр Пашинян и члены возглавляемой им делегации в формате круглого стола встретились с представителями фонда “Федерация бизнеса Сингапура”.

Приветствуя гостей, исполнительный директор фонда “Федерация бизнеса Сингапура” Хо Мэн Кит подчеркнул важность встречи с премьер-министром Армении и правительственной делегацией. По его словам, это хорошая возможность развивать армяно-сингапурские деловые связи, дать им новое дыхание и инициировать совместные проекты. Он отметил, что сингапурские бизнесмены заинтересованы в деятельности в разных сферах Армении и готовы ознакомиться с инвестиционными возможностями нашей страны, обсудить перспективы сотрудничества. Исполнительный директор фонда “Федерация бизнеса Сингапура” отметил, что соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром также станет эффективной возможностью для активизации деловых связей, а Армения может стать важной платформой для выхода на рынки третьих стран.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что он рад визиту в фонд “Федерация бизнеса Сингапура” и обсудить вопросы развития экономических связей. “Наши политические отношения находятся на высоком уровне. Надеюсь, после этого визита они будут еще более укреплены и будет активизировано экономическое сотрудничество. Армения находится в процессе экономических преобразований, и мы постоянно работаем над созданием благоприятных условий для экономического роста и ведения бизнеса”, - сказал премьер-министр.

Премьер-министр коснулся инициированных правительством Республики Армения реформ, рассказал о шагах по улучшению налоговой и таможенной сферы, а также реформах судебной системы, направленных на создание гарантий для защиты иностранных инвестиций. Никол Пашинян отметил, что бархатная революция, которая произошла в прошлом году в Армении, политические радикальные изменения не вызвали экономических потрясений, банковская система продолжала стабильно действовать, не было зафиксировано случаев перераспределения собственности, что было обусловлено ненасильственным и мирным характером этих событий. Глава правительства представил макроэкономические показатели последних месяцев, отметив, что они продолжают расти, и коснулся сфер, в которых есть потенциал для сотрудничества: информационные технологии, воздушное сообщение, туризм, в том числе эко- и гастротуризм, пищевая промышленность, воздушное сообщение, инфраструктура и т.д.

“Путь развития и накопленный большой опыт Сингапура интересны для Армении и могут быть полезны в процессе наших дальнейших реформ. Мы заинтересованы в обмене опытом и реализации совместных инвестиционных программ”, - сказал Никол Пашинян.

Министр индустрии высоких технологий Акоп Аршакян представил потенциал сферы информационных технологий Армении, тенденции развития, работы в области цифровизации и возможности сотрудничества, а главный советник премьер-министра Армении Арсен Гаспарян подробно представил потенциал разных сфер экономики и перспективные направления сотрудничества.

Представители фонда “Федерация бизнеса Сингапура” поблагодарили премьер-министра Республики Армении и возглавляемую им делегацию за подробную информацию об инвестиционных возможностях и отметили, что они заинтересованы в инвестировании в нашу страну: в ближайшее время они планируют посетить Армению и познакомиться с этими возможностями. На встрече присутствовали руководители и представители компаний, специализирующихся в сферах перерабатывающей промышленности, гостиничного бизнеса, текстильной промышленности, импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции, ИТ. Достигнута договоренность об организации взаимных визитов бизнес-делегаций в Армению и Сингапур для ознакомления с возможностями инвестиций и сотрудничества на месте.

Премьер-министр Никол Пашинян также сообщил, что в октябре этого года в Армении пройдет ежегодный Всемирный конгресс информационных технологий и пригласил сингапурские ИТ-компании принять участие в этом важном мероприятии в области высоких и информационных технологий. Исполнительный директор фонда “Федерация бизнеса Сингапура” отметил, что передаст информацию и приглашение руководству соответствующей сингапурской ассоциации.