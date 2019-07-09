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Мероприятия предстоящие 9 июля


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 9 июля, по решению председателя НС РА Арарата Мирзояна, по инициативе правительства РА будет созвана внеочередная сессия Национального собрания по повестке дня инициатора.

С журналистами встретится председатель КГД Давид Ананян. Он представит реализованные реформы.

На пресс-конференции заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян коснется риска распространения инфекционных заболеваний в активный период туризма.

Государственный филармонический оркестр Армении создал джазовый оркестр. Солистка джазового оркестра  -Лина Хачатрян. 9 июля состоится первый концерт новосозданного оркестра.

Продолжаются юбилейные мероприятия в Национальной библиотеке Армении. Сегодня в рамках этих мероприятий запланирована встреча с писателями под названием “Авторы - наши читатели”.

Четвертая симфония Брукнера прозвучит на заключительном концерте этого сезона Государственного симфонического оркестра. Он состоится сегодня в концертном зале Арама Хачатуряна.

Об этом и других темах можете подробно прочитать на сайте armenpress.am

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