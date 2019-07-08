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Погиб тяжелоатлет Агаси Агасян


Погиб бывший член сборной Армении по тяжелой атлетике Агаси Агасян. Как сообщает Арменпресс, тяжелоатлет скончался в возрасте 31 года в результате ДТП.

Редколлегия “Арменпресс” выражает соболезнования семья спортсмена, желая ом силы и терпения.




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