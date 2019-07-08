Погиб тяжелоатлет Агаси Агасян

Погиб бывший член сборной Армении по тяжелой атлетике Агаси Агасян. Как сообщает Арменпресс, тяжелоатлет скончался в возрасте 31 года в результате ДТП.

Редколлегия “Арменпресс” выражает соболезнования семья спортсмена, желая ом силы и терпения.