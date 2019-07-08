В рамках уголовного дела по факту ДТП в Араратской области Армении задержан водитель Toyota Hilux. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Следственного комитета Армении, ему предъявлено обвинение по признакам части 3 статьи 242 УК РА (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

6-го июля, в районе 15:00 часов, на 54-м километре трассы Ереван-Мегри – на Банаванском мосту в городе Арарате – столкнулись автомобили марок "ГАЗель", Toyota Hilux и "ВАЗ 21063".

В результате столкновения в “ГАЗели” возник пожар, а потом огонь перекинулся на два другИх автомобиля, в результате чего от полученных ожогов на месте скончались водитель и пять пассажиров “ГАЗели”. Другие пассажиры ГАЗели, а также водитель и пассажиры Toyota Hilux – в целом, 11 человек, с различными травмами были доставлены в больницы.

При осмотре места ДТП в салоне “ГАЗели” были обнаружены шесть сгоревших тел, в частности, одного мужчины и пяти женщин.

Следствие уточнило личности пяти погибших, тело одной женщины пока не опознано.

Уточнены также личности семи пассажиров “ГАЗели”, получивших ожоги в результате ДТП, и четырех людей, находившихся в автомобиле Toyota Hilux.

Водитель "ВАЗ 21063" и пассажир 1996 года рождения травм не получили.