Экс-министр по делам экономики и экс-глава МИД Турции Али Бабаджан покинул ряды правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ, Бабаджан отправил письменное обращение о своем уходе из ПСР турецким СМИ.

Отметим, что в турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу, Абдуллах Гюль, Бюлент Арындж.