Время в Ереване: 11:07:36,   8 Июль

Азиатские индексы - 08-07-19


ТОКИО, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.98% и составил 21534.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.89% и составил 1578.40 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.58% и составил 2933.36 пункта, а HANG SENG снизился на 1.54% и составил 28331.69 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации