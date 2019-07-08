Азиатские индексы - 08-07-19

ТОКИО, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.98% и составил 21534.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.89% и составил 1578.40 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.58% и составил 2933.36 пункта, а HANG SENG снизился на 1.54% и составил 28331.69 пункта.