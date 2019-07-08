Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Шарля Мишеля с избранием на пост председателя Европейского совета. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост председателя Европейского совета.

Армения придает большое значение партнерским отношениям с Европейским союзом и государствами-членами ЕС. Эти отношения вступили в новый этап развития подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Хочу подтвердить приверженность правительства Армении обеспечению эффективной реализации соглашения в соответствии с принятой нами программой реформ.

Надеюсь, совместными усилиями мы сможем еще более углубить партнерство между Арменией и ЕС, направленное на достижение ощутимых результатов для наших граждан”.