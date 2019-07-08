Начальнику штаба АО Арцаха Джалалу Арутюняну присвоено воинское звание генерал- майора
Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому первому заместителю командующего - начальнику штаба Армии обороны Республики Арцах полковнику Джалалу Арутюняну присвоено воинское звание генерал-майора. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха.
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