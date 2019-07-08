Адвокаты ходатайствовали об освобождении Роберта Кочаряна под залог

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна судье суда общей юрисдикции Еревана Давиду Григоряну представили письменное ходатайство об освобождении их подзащитного под залог. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила группа защиты Кочаряна. Размер залога защитники оставили на усмотрение суда.

Суд пока не представил свою позицию по ходатайству.

Решением Апелляционного уголовного суда от 25 июня отменено личное поручительство бывшего и нынешнего президентов Арцаха, избранное в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, и принято решение применить в качестве меры пресечения арест. Кроме того, суд решил отменить решение суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана об обращении в Конституционный суд и о приостановлении производства по делу и направить данное судебное дело на новое рассмотрение в тот же суд.