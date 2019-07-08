Мхитар Айрапетян встретился с комиссаром президента Кипра по иностранным и гуманитарным вопросам

Депутат Национального собрания, председатель межпарламентской комиссии Армения-Кипр Мхитар Айрапетян в столице Республики Кипр Никосии встретился с комиссаром президента Республики Кипр по иностранным и гуманитарным вопросам Фотисом Фотиу.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Мхитара Айрапетяна, в ходе встречи стороны подтвердили свое видение развития трехстороннего формата Армения–Кипр-Греция, отмеченное в июле прошлого года.

Мхитар Айрапетян Ф. Фотиу представил работу, проводимую возглавляемой им комиссии в НС в направлении диаспоры, цели организации Офиса верховного комиссара по вопросам диаспоры, сформированного в результате изменения структуры правительства и основные направления его деятельности.

В конце встречи Айрапетян и Фотиу договорились продолжить развитие отношений, имея в основе армяно-кипрскую дружбу, историческую, культурную, политическую и другие общности.