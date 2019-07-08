Временно будет прекращена подача газа понекоторым адресам административных районов Эребуни и Ачапняк

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 9-го июля с 09: 30 до 16: 00 будет прекращена подача газа газопотребителям 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го подъезда дома 5 по улице Тихого Дона административного района Эребуни города Еревана, с 10: 00 до 17: 00 газопотребителям в кварталах Назарбекян, Г-1 и Силикян административного района Ачапняк.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.