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Временно будет прекращена подача газа понекоторым адресам административных районов Эребуни и Ачапняк


ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 9-го июля с 09: 30 до 16: 00 будет прекращена подача газа  газопотребителям 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го подъезда дома 5 по улице Тихого Дона административного района Эребуни города Еревана,  с 10: 00 до 17: 00 газопотребителям в кварталах Назарбекян, Г-1 и Силикян административного района Ачапняк.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.




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