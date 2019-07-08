Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семье Армана Киракосяна

8 июля президент Республики Арцах Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семье чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Армана Киракосяна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах:

В телеграмме говорится:

“С глубокой болью узнал о преждевременной кончине чрезвычайного и полномочного посла РА в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Армана Джоновича Киракосяна.

Арман Киракосян был одним из лучших армянских дипломатов, человеком, который, занимая различные ответственные должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел Армении и в дипломатических миссиях, проявил себя как опытный, знающий, умелый специалист, порядочный и патриотичный человек.

Велик был его вклад в дело защиты интересов Арцаха, представления на различных международных площадках правдивой информации о нашей республике.

Светлая память об Армане Киракосяне навсегда останется в наших сердцах.

От имени народа, властей Арцаха и от себя лично выражаю соболезнования всем родным и близким покойного, желаю стойкости и силы духа”.