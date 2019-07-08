От имени премьер-министра Сингапура в честь Никола Пашиняна и Анны Акопян был дан официальный обед

От имени премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна в честь премьер-министра Никола Пашиняна и г-жи Анны Акопян был дан официальный обед, во время которого главы правительств двух стран выступили с взаимными тостами.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Сингапура в своей речи, в частности, отметил:

“Премьер-министр Республики Армения, господин Никол Пашинян,

Госпожа Анна Акопян,

Дамы и господа,

Приветствую Вас и Вашу делегацию в Сингапуре. Я рад вашему первому официальному визиту в нашу страну.

Наши две страны установили дипломатические отношения в 1992 году, однако наши исторические связи имеют глубокие корни. Около 200 лет назад группа армянских переселенцев переехала в Сингапур. Их было мало, не более 100 человек, однако их влияние на общественную жизнь нашей страны было значительным. Признаки армянского присутствия можно найти по всему Сингапуру.

Как бывшему журналисту премьер-министру Пашиняну, несомненно, будет интересно узнать, что главная газета Сингапура Street Times была основана в 1845 году армянином по имени Хачик Мовсес. Многие здания здесь названы в честь братьев Саркис, которые основали знаменитый отель Raffles. Даже наш национальный цветок был создан садоводом армянского происхождения Агнес Джоаким, а скульптура орхидеи Джоаким, которая была открыта премьер-министром вчера на армянской улице Сингапура, является символом перекрестных связей между нашими народами.

Мы гордимся армянами, которые продолжают вносить вклад в развитие нашей страны. Например, в июне прошлого года на армянской улице Сингапура была открыта вторая армянская церковь. Армянская община сохраняет свою идентичность, что позволяет иностранцам узнать об истории Армении и армян.

Мы ведем переговоры вокруг соглашения о свободной торговле между Сингапуром и Евразийским экономическим союзом. Мы стремимся развивать деловые и экономические связи между нашими странами. Мы ценим поддержку Армении в процессе подписания соглашения и надеемся, что оно будет подписано как можно раньше.

В ходе этого визита премьер-министр встретится с деловыми кругами Сингапура, и я надеюсь, что наши бизнесмены будут работать вместе, используя подписанное соглашение об избежании двойного налогообложения.

Мы также укрепляем наши связи в других областях, в том числе в сферах туризма, культуры и образования. Мы будем использовать разные платформы для углубления наших отношений. Мы приветствуем взаимные визиты и обмен опытом, так как нам тоже есть чему поучиться у Армении.

Уважаемый господин премьер-министр Пашинян, я еще раз приветствую вас в Сингапуре. Спасибо”.

Премьер-министр Никол Пашинян в своей речи отметил:

“Ваше Превосходительство господин премьер-министр,

Уважаемые гости, дамы и господа,

Для меня большая честь находиться в этой прекрасной стране, которая своей небольшой территорией, но огромными способностями восхищает очень многих. Сингапур уникален своими экономическими достижениями, своей уникальной моделью социального благополучия и общественного прогресса и своими культурными особенностями.

Сингапур для нас, для армян, безусловно, является страной, к которой мы питаем особые чувства.

У армян древние исторические связи с Сингапуром. Неслучайно старейшему христианскому храму Сингапура - армянской церкви, 184 года. И сегодня, конечно, мы гордимся тем, что в одном из прекраснейших уголков мира, которым восхищается весь мир, небольшая и предприимчивая армянская община оставила свой достойный след. Мы рады, что здесь помнят и сохраняют со всей заботой армянское материальное и духовное наследие Сингапура.

Мы воистину гордимся прошлым, однако не хотим ограничиваться этим. Мы хотим, чтобы наши две страны торговали друг с другом и развивали человеческие отношения, как они делали это в XIX и начале XX веков.

Наша делегация прибыла в Сингапур, чтобы открыть новую страницу в наших отношениях. Сингапур - одна из наиболее экономически развитых стран в мире, и мы хотим стимулировать взаимную торговлю и рост инвестиций между нашими странами. Я думаю, что для этого есть все необходимые предпосылки. За последний год правительство Армении предприняло шаги для коренного преобразования экономического климата в стране. Укреплено верховенство закона, созданы равные условия для всех субъектов экономики и, в частности, для иностранных инвестиций. Резко снизилась коррупция. Она более не считается фактором, снижающим эффективность предпринимательской деятельности. Мы больше не страдаем от симптомов, присущих многим постсоветским странам. Новая Армения открывает новые возможности для инвестиций и экономической деятельности.

К сказанному добавляется также фактор подписываемого между Евразийским экономическим союзом, членом которого является также Армении, и Сингапуром соглашения о свободной торговле. Оно может стать дополнительным стимулом для развития экономического сотрудничества между нашими странами.

Дамы и господа,

Достаточно поверхностного взгляда на наши две страны, чтобы заметить сходство между ними. Обе страны находятся в сложной или неблагоприятной геополитической среде. Обе страны не имеют богатых природных ресурсов и строят свою стратегию развития на эффективном использовании и развитии человеческого капитала. Образование, знания и инновации, трудолюбие и упорство, терпение и оптимизм считаются залогом и движущей силой развития наших стран.

Однако, в отличие от Сингапура, который начал свое развитие пять десятилетий назад, преодолел цепь первоначальных трудностей и уже достиг беспрецедентных высот, Армения все еще находится на пороге необходимости стремительного роста. Да, мы сегодня создаем условия для проявления усердия, творческого мышления и предприимчивости индивида. Мы видим свое будущее в основанной на знаниях экономике, инновациях и развитии высоких технологий. У Армении нет альтернативы этому. Наша внешняя среда заставляет нас идти по этому пути.

Экономическое чудо Сингапура было действительно беспрецедентным. Ваш уникальный опыт в этом отношении представляет для нас большой интерес, и мы были бы благодарны Вам за советы.

В этой связи я не могу не отметить, что в Армении с теплотой вспоминают визит архитектора развития и прогресса Сингапура Ли Куан Ю в 2009 году. Он, чья слава давно вышла за пределы национальной границы, считается в Армении символом честного и эффективного управления. А меритократия, прагматизм и честность, которые являются столпами философии государственного управления Сингапура, сегодня стали также принципами руководства Новой Армении.

Завершая свою речь, дамы и господа, хочу поднять бокал за дружбу народов Сингапура и Армении. За ваш прекрасный город и талантливый народ. За наше дальнейшее сотрудничество”.