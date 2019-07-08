Бако Саакян выразил соболезнования в связи с автокатастрофой в Араратской области

8 июля президент Республики Арцах Бако Саакян направил телеграммы соболезнования президенту Республики Армения Армену Саркисяну и премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В телеграмме говорится:

“В Арцахе с глубокой болью узнали о трагической аварии в Араратской области, которая стала причиной человеческих жертв.

От имени народа, властей Арцаха и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким всех погибших, желаю мужества и силы духа, пострадавшим и раненым - скорейшего выздоровления. В этот тяжелый момент мы с Вами, и душой и мыслью разделяем боль и горе утраты”.