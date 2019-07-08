Главы МИД Евросоюза на плановой встрече 15 июля обсудят ядерную деятельность Ирана

Ядерная деятельность Ирана, включая обогащение им урана выше уровня 3,67%, будет рассмотрена на плановом заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе 15 июля. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич на брифинге в Еврокомиссии в понедельник.

Она также отметила, что ЕС "находится в постоянном контакте со странами - участницами СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС) относительно дальнейших шагов в рамках этой сделки, включая проведение заседания Совместной комиссии СВПД на уровне министров, но дата такой встречи пока не назначена".