Ушел из жизни заслуженный актер Сергей Магалян

В возрасте 70 лет скончался Заслуженный артист Армении Сергей Магалян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Русского государственного драматического театра им. Станиславского.

Сергей Магалян родился 6 августа 1948 года. Окончил Ереванский художественно-театральный институт. С 1984 года работал в театре.

Здесь он сыграл более 90 ролей, среди которых - Горин в “Молитве памяти”Тевье, Фамусов в “Горе из ума” А. Грибоедова, Крутицкий в “Мудрый тоже иногда бывает наивным” Островского, Овсеп в “Разрушенном очаге” Сундукяна, Василь в “Императоре” Шанта , Чебутикин в “Трех сестрах” Чехова и т.д.

В 2007 году за роль Чебутикина в спектакле “Три сестры” в номинации “Лучший актер” был удостоен театральной премии “Артавазд”.