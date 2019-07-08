Никол Пашинян считает впечатляющим опыт Сингапура в обеспечении прогресса Армении

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в Сингапуре в правительственной резиденции “Истана”встретился с президентом этой страны Халимой Якоб.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, приветствовав официальный визит премьер-министра РА в Сингапур, Якоб отметила, что малочисленная армянская община в стране пользуется большим авторитетом и полноценно интегрировалась в местное общество.

Президент Сингапура подчеркнула, что результат этого - церковь Св. Григория Просветителя и Армянская улица в центре Сингапура. “Ваш визит имеет большое значение в деле укрепления дружественных отношений между нашими странами, а также развития экономических связей”, - сказала Халима Якоб, добавив, что Сингапур готов тесно сотрудничать с армянскими коллегами, осуществлять обмен опытом.

Никол Пашинян отметил, что правительство Армении придает большое значение углублению сотрудничества с Сингапуром и добавил, что обе страны связывают теплые отношения между народами. В качестве примера премьер-министр упоманул Ашхен Овакимян, которая селекционировала орхидею “Ванда Мисс Джоаким”, являющуюся государственным символом Сингапура.

“Вчера во дворе армянской церкви открылся памятник орхидее “Ванда Мисс Джоаким”, который является еще одним фактом, связывающим два наших народа. Мы с теплотой вспоминаем также и визит первого премьер - министра Сингапура Ли Куан Ю в Армению, который состоялся несколько лет назад”, - сказал премьер-министр. Никол Пашинян добавил, что цель визита правительственной делегации Армении - придать новый импульс двусторонним отношениям и сотрудничеству.

Премьер-министр РА и президент Сингапура обсудили возможности реализации инвестиционных программ, развитие торгово-экономических связей, расширение сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Никол Пашинян коснулся происходящих в нашей стране изменений и подчеркнул, что цель правительства - превратить политическую революцию в экономическую, а экономику сделать технологической. Никол Пашинян коснулся происходящих в нашей стране изменений и подчеркнул, что цель правительства-превратить политическую революцию в экономическую, а экономику-в технологическую. В деле обеспечения прогресса нашей страны премьер-министр счел воодушевляющим опыт Сингапура и отметил важность активизации двустороннего сотрудничества.

“У нас есть большой потенциал сотрудничества, который необходимо совместными усилиями полноценно реализовать”, - сказал премьер, добавив, что в результате осуществляемых в нашей стране реформ создана свободная и прозрачная бизнес-среда, финансовая и банковская система стабильны.

Президент Сингапура выразила поддержку усилиям правительств обеих стран, которые будут направлены на развитие и расширение дальнейших связей.

Собеседники отметили важность сотрудничества также в и рамках международных организаций и коснулись региональных проблем.