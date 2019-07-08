Опрос: рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки из-за успехов США в экономике

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимального показателя с момента инаугурации благодаря успешной экономической политике его администрации. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post.

Согласно приведенным данным, одобряют работу Трампа на посту главы государства 44% респондентов. Противоположной позиции придерживаются 53% участников исследования.

Ранее за все время проведения опросов ABC и The Washington Post положительную оценку работе Трампа давали не более 42% респондентов. Этот показатель был зафиксирован в апреле 2017 года.

По оценкам исследователей, рост популярности Трампа связан с тем, что его политику в экономической сфере респонденты по большей части считают успешной. Положительную оценку ей дали 51% участников опроса, отрицательную - 42%. Вместе с тем внешнюю политику президента США эффективной считают 40% опрошенных, неэффективной - 55%. Не менее 37% полагают, что Конгрессу США следует начать процедуру импичмента Трампа, противоположного мнения придерживаются 59%.