Зограб Мнацаканян с рабочим визитом выедет в Словакию

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 9 июля в Словакии примет участие в неформальной министерской встрече ОБСЕ под названием “Предотвращение действий прошлого в будущем. Роль ОБСЕ в стимулировании стабильности в Европе и за ее пределами”.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на встрече министр выступит с речью.