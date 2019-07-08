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Зограб Мнацаканян с рабочим визитом выедет в Словакию


Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 9 июля в Словакии примет участие в неформальной министерской встрече ОБСЕ под названием  “Предотвращение действий прошлого в будущем. Роль ОБСЕ в стимулировании стабильности в Европе и за ее пределами”.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на встрече министр выступит с речью.




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