Китайский фильм включен в конкурсный отдел кинофестиваля “Золотой абрикос”

Молодой китайский режиссер Син Цзян в фильме “Зима за зимой” рассказал об истории одной семьи, которая в 1945 году жила в оккупированном Японией Северо-Восточном Китае.

Как передает «Арменпресс», фильм включен в конкурс полнометражных фильмов 16-го Международного кинофестиваля “Золотой абрикос”.

8 июля на встрече с журналистами режиссер фильма сказал, что в картине красной нитью проходит проблема защиты прав женщин. “Китай сегодня достиг высокого уровня развития, но во многих сельских общинах негативные восприятия и стереотипы о женщинах сохраняются до сих пор. Помню, в детстве, когда я ездил в деревню, чтобы пожить у дедушки, я видел, что женщины лишены права голоса. Статус женщины был настолько низким, что за ужином сначала должен был поесть отец, дедушка, и лишь затем мать и бабушка”, - рассказал Син Цзян.

По его словам, хотя действие фильма, изображения описывают Китай 1940-х годов, происходящие там события, общественное восприятие этого периода актуально и до сих пор.

Режиссер подчеркнул, что фильмом он хотел подчеркнуть, что война нанесла большой вред и японцам, а любовь не признает ни расовой принадлежности, ни границ.

Син Цзян родился в провинции Ляонин. С раннего возраста он научился рисовать. Син Цзян окончил среднюю школу Академии художеств Лу Сюна и Мэйшскую киноакадемию университета Чунцина по специальности кинооператора. Первый игровой фильм Син Цзяна “Семь дней” на Международном кинофестивале в Монреале в 2015 году удостоился премии.