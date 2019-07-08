Скончался Саркис Овивян

На 80-м году жизни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер Армянской ССР Саркис Овивян. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра образования, науки и спорта Армении Геворг Лорецян.

Саркис Овивян родился в 1938 году в Сухуми, где родители обосновались, бежав из Турции. 17-летний футболист играл в местном клубе. В 1955 году переехал в Ереван.

В 1969 году Саркис Овивян окончил Ереванский государственный университет. В 1957 году играл за “Локомотив” Кутаиси, в 1957 - 1970 гг. за Ереванский “Спартак”, в 1963 г. в “Арарате”, в 1967 г. в московском “Спартаке”. С 1970 по 1972 гг. был старшим тренером Гюмрийского “Ширака” и Ванадзорского “Лори”, выступающих в группе “В” чемпионата АрмССР. В 1972 – 1978 гг. был директором спортивной школы олимпийского резерва Еревана. В 1978 - 1979 гг. работал в Индонезии, в 1980 - 1981 гг. - тренер команды “Арарат”. В 1982-1984 гг. - старший тренер выступающих во второй группе СССР команд Арташата “Олимпия”, и октемберянского “Спартака”, 1988 – 1989 гг. - начальник отдела футбола управления спортивных игр спорткомитета АрмССР. В 2001 - 2004 гг. был главным тренером юношеской сборной Армении.