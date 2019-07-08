Инсталляция с неиспользованными кадрами фильма Параджанова“Цвет граната”будет представлена в Ереване

По случаю 95-летия Сергея Параджанова в рамках 16-го Международного кинофестиваля “Золотой абрикос” 8 июля в фойе кинотеатра ”Айрарат” будет показана инсталляция под названием “Храм кино”.

Как передает «Арменпресс», инсталляция, впервые представленная на Роттердамском кинофестивале, включает в себя неиспользованные кадры фильма Параджанова “Цвет граната”.

В кинотеатре “Айрарат” параллельно с показом инсталляции “Храм кино” будет представлен документальный фильм Рубена Геворкянца “Ашхарумс”. Лента с уникальными эпизодами жизни Параджанова, молчаливой беседой будет постоянно крутиться на экране.

Директор Национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян 8 июля в беседе с журналистами сказала, что автором идеи проекта “Храм кино” является Дэниел Берд, сотрудничество с которым началось в 2018 году. Мы оцифровали и восстанавливали фильм “Акоп Овнатанян”, который был показан на ряде авторитетных кинофестивалей, удостоившись внимания кинодеятелей. После окончания работы над этим фильмом мы с Дэниелом начали работать над восстановлением оставшихся фрагментов из основного монтажа картины “Цвет граната”, - отметила Мирзаханян.

Он подчеркнула, что есть 103 коробки с кинолентами, которые хранятся в архиве Национального киноцентра Армении. “В 2017 году мы отправили в Польшу 27 коробок с кинолентами. Именно эти кадры мы начали готовить для представления на фестивале в Роттердаме. Инсталляция в прошлом году, в рамках Роттердамского кинофестиваля, была продемонстрирована в церкви “Армениус”. Именно там она вызвала большой интерес, и было решено представить ее и на “Золотом абрикосе”, - рассказала директор киноцентра.

Касаясь места показа, Мирзаханян сказала, что место выбрал Дэниел.

“Меня очень впечатлило здание кинотеатра “Айрарат” (бывшая “Россия”). Это прекрасное архитектурное сооружение. Когда было решено представить инсталляцию в Ереване, я предложил выставить ее именно в этом здании. Думаю, пространство очень важно для такой экспозиции”, - представил Дэниел Берд.

Говоря о проекте, он сказал, что его назвали “Храмом кино”, так как выдающийся французский режиссер Жан-Люк Годар, описывая искусство и кино Параджанова, использовал выражение “Храм кино”.

В рамках программы “Храм кино” 9 июля в кинотеатре “Москва” состоится показ восстановленных короткометражных фильмов Параджанова “Тройной фильм”, “Арабески на тему Пиросмани”, “Киевские фрески”.