Правительство предлагает Министерству окружающей среды передать некоторые функции МЧС

Правительство РА представило Национальному собранию проект, которым предлагается некоторые функции Министерства по чрезвычайным ситуациям РА возложить на Министерство охраны природы РА (нынешнее Министерство окружающей среды).

В числе этих функций - разработка и осуществление политики по проведению режимных и специальных наблюдений, исследований и прогнозов гидрометеорологических явлений.

Как сообщает «Арменпресс», проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” в постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы представит министр окружающей среды Эрик Григорян.

По пункту 4 приложения к Закону “О структуре и деятельности правительства” на МЧС возложена разработка и осуществление политики правительства по обеспечению выполнения режимных и специальных наблюдений, изучений и прогнозов гидрометеорологических явлений. Министерству отведена также разработка и осуществление политики правительства в сферах координации работ по активному воздействию на атмосферные явления. Проектом предлагается Министерству охраны природы передать эти функции, возложенные на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечено в обосновании проекта, в его основе заложена идея единого обеспечения мониторинга окружающей среды. Принятием проекта будет обеспечено внедрение единых и современных систем мониторинга окружающей среды.