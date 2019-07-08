Президент Греции дал Мицотакису мандат на формирование правительства
Президент Греции Прокопис Павлопулос дал лидеру победивший на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" Кириакосу Мицотакису мандат на формирование правительства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в понедельник сообщении администрации главы государства.
"Президент Греции Прокопис Павлопулос... связался по телефону с председателем "Новой демократии" Кириакосом Мицотакисом и поручил ему сформировать правительство в соответствии со статьей 37 (параграф 2) Конституции. Как уже было объявлено, церемония присяги Мицотакиса на пост премьер-министра состоится сегодня, 8 июля 2019 года, в 13:00 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС), - отмечается в сообщении.