В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов

8-го июля, в 11:00 по местному времени (в 07:00 по Гринвичу), сейсмологической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 31.830 северной широты и 49.550 восточной долготы (Иран, в 26 км к юго-востоку от города Масджед Солейман) с глубиной очага в 10 км, магнитудой 5.7: баллов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, сила подземных толчков в эпицентре составила 8 баллов.

По данным английского информационного агентства “Exspress.co.uk” в результате землетрясения погиб один человек, четверо ранены.