Армен Саркисян видит большой потенциал развития в свободной экономической зоне Мегри

Президент Республики Армения Армен Саркисян считает Сюник областью, обладающей большим потенциалом и ценностями, которыми можно гордиться. Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами президент поделился впечатлениями от своего двухдневного визита в Сюникскую область, подчеркнув, что он находился в месте, где, кажется, есть все.

Президент с сожалением отметил, что часть этого большого потенциала пока не используется.

“Если начать, например, с Мегри, надеюсь, что свободная экономическая зона Мегри в скором времени откроется. К этой зоне есть большой интерес. Она имеет прикладное, жизненное значение не только для Сюника, но и для всей Армении. Большое количество компаний готовы и заинтересованы в том, чтобы использовать свободную экономическую зону Армении для выхода на рынок Исламской Республики Иран”, - сказал президент Саргсян. Говоря о посещении Зангезурского медно-молибденового комбината, президент счел существенным то, что по масштабам Армении гигантская структура всегда внимательно следит за решением экологических проблем и реализацией социальных программ, которые, по мнению Саргсяна, осуществляет руководство комбината. Комбинат существует уже десятки лет, он играет очень важную роль, в частности, для жителей Капана и Каджарана. Интересно, что, встречаясь с жителями Каджарана, меня впечатлил то, что они говорили “наш комбинат”. То есть, независимо от того, кто является директором комбината, комбинат принадлежит им. Эти жители родились и выросли тогда, когда там работали их отцы, и сейчас они тоже работают на этом комбинате и думают, что их дети тоже должны работать там. В беседе с жителями Каджарана у меня было такое же чувство, что комбинат их, и это очень красиво”, - подчеркнул Саркисян.

Президент с сожалением отметил также, что Капан, который был промышленным городом, в настоящее время потерял большую часть этой промышленности.

“Почему я говорю, что мы потеряли, потому что, потеряв большую часть промышленности, теряются также и рабочие места, люди покидают свою Родину, переезжают в Ереван, потом, возможно, за границу, в том случае, когда могли бы жить там. В том же Капане была и легкая, и пищевая промышленность”,- сказал Саркисян.

Однако вместе с этим в Сюнике есть ряд предприятий, которые, по словам Саркисяна, имеют потенциал для развития и расширения. Одним из этих предприятий является компания “Сюник фуд”, специализирующаяся на производстве консервов и компания “Марила”, которая занимается производством молочных и мясных продуктов.

Президент отметил важность содействия развитию этих компаний и выразил готовность помочь этим компаниям выйти на внешний рынок.

Саркисяна очень впечатлил ежегодный Фестиваль шелковицы в общине Караундж. Для президента было удивительно то, как много людей участвовало в этом мероприятии, и радость и единство этих людей.

“Любопытно, что это всего лишь ягода, но в ней есть не только алкоголь, получаемый от его переработки, но и какой-то смысл, философия. В шелковице есть также история одной общей общины и людей, которые гордятся тем, что их зовут Караундж. Действительно, было очень впечатляюще, та радость, которая была по случаю этого праздника, и количество людей, которые приехали не только из окрестных сел и городов, но и из Еревана”, - сказал Саркисян.

Президент призывает жителей Сюника не довольствоваться только тутовым фестивалем, поскольку область богата не только шелковицей, но и фруктами, цветами и т.д.

Рассказывая о своих впечатлениях от визита в Горис, президент сказал, что в этом городе почувствовал спокойствие и единство, начиная от Дома-музея Акселя Бакунца и заканчивая всеми районами города.

“Три разных места: Мегри, Капан, Горис, кажется, один и тот же народ, но жители трех городов очень отличаются друг от друга и очень красивые”, - подчеркнул Саркисян.

Завершая свою речь, президент отметил, что нужно помочь, чтобы свободная экономическая зона в Мегри открылась как можно скорее, что в свою очередь будет стимулировать развитие торговли и производственных возможностей.

“Уверен, что местные власти и правительство решат существующие вопросы. В некоторых случаях я сам могу помочь людям или решить маленькие проблемы”, - заключил Саркисян.

Президент Республики Армения Армен Саркисян 5 июля с двухдневным рабочим визитом был в Сюникской области. Первая остановка Армена Саркисяна - зона свободной торговли в Мегри на армяно-иранской границе. Он обошел территорию зоны и ознакомился с проводимыми работами. После визита в свободную экономическую зону президент Саркисян посетил боевую позицию, а затем районный медицинский центр Мегри.

