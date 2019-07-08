Армия Израиля уничтожила запущенный из сектора Газа беспилотник

Армия обороны Израиля уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный из сектора Газа. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в Twitter написал в понедельник официальный представитель израильской армии Авихай Эдри.

"Некоторое время назад был замечен БПЛА, запущенный с территории сектора Газа, после чего он был сбит", - отметил Эдри, указав, что аппарат уже передан на экспертизу.