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Армия Израиля уничтожила запущенный из сектора Газа беспилотник


Армия обороны Израиля уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный из сектора Газа. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в Twitter написал в понедельник официальный представитель израильской армии Авихай Эдри.

"Некоторое время назад был замечен БПЛА, запущенный с территории сектора Газа, после чего он был сбит", - отметил Эдри, указав, что аппарат уже передан на экспертизу.

 




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