Бако Саакян принял директора Матенадарана Ваана Тер-Гевондяна
8 июля президент Республики Арцах Бако Саакян принял директора Научно-исследовательского института древних рукописей им. Месропа Маштоца - Матенадарана Ваана Тер-Гевондяна.
Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления ряда программ в культурной сфере Арцаха.
Президент Саакян счел важным и востребованным сотрудничество с Матенадараном, с удовлетворением отметив, что оно находится на высоком уровне.
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