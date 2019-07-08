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Бако Саакян принял директора Матенадарана Ваана Тер-Гевондяна


8 июля президент Республики Арцах Бако Саакян принял директора Научно-исследовательского института древних рукописей им. Месропа Маштоца - Матенадарана Ваана Тер-Гевондяна.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления ряда программ в культурной сфере Арцаха.

Президент Саакян счел важным и востребованным сотрудничество с Матенадараном, с удовлетворением отметив, что оно находится на высоком уровне.




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