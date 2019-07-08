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СМИ: визит Макрона в Сербию состоится 15 июля


Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Сербию с визитом 15 июля. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник сербское издание Blic со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что главными темами визита Макрона в Сербию станут ситуация в Косово и вопрос вступления Сербии в ЕС.

По данным газеты, программа визита включает переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем, расширенную встречу делегаций, а также посещение мемориала защитникам Белграда и Памятника благодарности Франции на Калемегдане.

Ранее Макрон перенес визит в Сербию из-за протестов в Париже. Первоначально планировалось, что визит президента Франции в Сербию состоится в первой половине 2018 года, затем он несколько раз переносился.

 

 

 

 




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