Армянские преимущества в ОБСЕ в направлениях Анкары и Баку: статья Шаана Гантааряна

В Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в докладе по арцахскому конфликту, была использована терминология, защищающая интересы Азербайджана. Терминология, естественно, была односторонней и не была созвучна лексике и высказываниям, используемыми сохраняющей паритет посреднической миссией.

Докладчик ПА ОБСЕ должен был при формулировке оценки ситуации использовать термины, используемые сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и никоим образом не должен был создавать противоречия со структурой, которая уполномочена осуществлять посредническую миссию. Речь идет об использованном ирландским докладчиком выражении ”7 азербайджанских территорий”. Доклад, включивший односторонний подход, естественно, не мог служить основой для переговоров. Приоритетными должны были быть подходы, заявления и призывы сопредседателей. В последних публикациях сопредседателей не были использованы подобные термины. Конечно, азербайджанская сторона работала присущими ей методами. Европейские структуры уже осведомлены о методологии, в очередной раз применяемой Баку, для перехвата резолюций. Тот факт, что член азербайджанской делегации считал проект подобной резолюции сбалансированным, говорит о применении уже знакомых азербайджанских средств.

Целевая работа по внесению изменений в проект резолюции была результативной. Работа армянской стороны привела к исключению антиармянских формулировок, обоснование было простое. Ни одна резолюция, касающаяся ОБСЕ, не может нарушить созданный сопредседателями посреднический баланс. Тем более, что весь переговорный процесс продолжает протекать на основе Хельсинкских принципов, которые исключают применение силы, уважают равноправие, территориальную целостность и право наций на самоопределение.

Не будем забывать, и то, что членами ПА ОБСЕ являются 57 стран, от которых в ассамблее 350 депутатов, следовательно, работа по многим направлениям привела к результату, и ОБСЕ фактически отвергла процесс противоречия самой себе.

Одно наблюдение-информация по этому поводу может пролить некоторый свет относительно докладчиков. В 2013 году Алан Фаррелл в социальных сетях сделал некрасивую запись о певце, а затем извинился на своем сайте.

Оставаясь в рамках ОБСЕ, параллельно с докладом об исключении антиармянских формулировок, Комитет по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ приветствовал признание парламентом Италии Геноцида армян и определение Францией 24 апреля Днем памяти Геноцида армян.