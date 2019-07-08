Причина падения коров в Гегаркунике будет уточнена после лабораторной проверки

В селах Карчахбюр, Цовинар, Кармиргюх и Артаниш Гегаркуникской области с 5 по 7 июля 2019 года были зафиксированы случаи падения крупного рогатого скота, которые местное население в социальных сетях комментирует по разному.

Для выяснения действительности корреспондент «Арменпресс» побеседовал с начальником управления сельского хозяйства и охраны природы Гегаркуникской области Амбарцумом Амбарцумяном и начальником Гегаркуникского областного центра Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Аршаком Элизбаряном.

По словам Амбарцума Амбарцумяна, падение 10 голов крупного рогатого скота было зарегистрировано в Кармиргюхе, 9 - в Цовинаре, 6 - в Карчахбюре, 8 - в Артанише. “Можно делать разные выводы, возможно падение скота связано с токсичностью воды в озере Севан, можно вообще исключить эту версию. Однако окончательный ответ на вопросы мы получим после публикации результатов лабораторного исследования. Все животные подверглись забою. Мы опубликуем результаты сразу после получения ответа”, - отметил начальник управления сельского хозяйства и охраны природы областной администрации.

Начальник Гегаркуникского областного центра Инспекционного органа по безопасности продуктов питания РА Аршак Элизбарян также подтвердил число павших голов крупного рогатого скота и призвал дождаться результатов лабораторных исследований. “После получения сигнала о случившемся Республиканская лаборатория забрала у павших животных образцы для выяснения основной причины. Правда, география падения скота обширна, в населенных пунктах, расположенных достаточно далеко друг от друга, однако симптомы почти одинаковы. У всех было замечено вздутие, после чего был произведен вынужденный забой. Вполне возможно, что это от люцерны, на которую в эти дни садилась роса или выпадал дождь. Возможно, это будет совершенно другая причина. Правда в том, что, делая заключение, мы не должны спешить, пока не будем иметь результаты лабораторного исследования. После получения информации мы ее сообщим общественности”, - заверил Аршак Элизбарян.

Хосров Хлхатян