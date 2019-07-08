Следственный комитет выясняет обстоятельства ДТП, повлекшего гибель 6 человек

Следственное управление Веди следственного управления Араратского марза Следственного комитета РА расследует обстоятельства автомобильной аварии, в результате которой погибли шесть человек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, 6-го июля в районе 15: 00 на 54-ом километре трассы Ереван - Мегри, на мосту поселка города Арарат Араратской области столкнулись автомобили марок “Газель”, “Тойота Хилукс” и “ВАЗ 21-063’, в результате чего в автомобиле марки “Газель” вспыхнул пожар, затем пожар распространился на автомобили марки “Тойота Хиллукс” и “ВАЗ-21063”. В результате чего от полученных ожогов водитель автомобиля марки “Газель” и пять его пассажиров скончались на месте, остальные пассажиры, находившиеся в “Газели”, а также водитель и пассажиры автомобиля марки “Тойота Хилукс”, в общей сложности 11 человек, с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинские центры.

По данному факту в следственном отделе Веди Араратского областного следственного управления СК РА возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 Уголовного кодекса РА. При осмотре места происшествия в салоне автомобиля “Газель” было обнаружено 6 сгоревших тел. В ходе осмотра выяснилось, что один из них - мужчина, пять – женщины.

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