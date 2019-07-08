По состоянию на 3 июля текущего года число пожаров в Армении увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр по ЧС Армении Феликс Цолакян. “По данным, полученным 5 дней назад, в Армении было зарегистрировано на 1600 пожаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти пожары, к сожалению, очень часто являются результатом человеческого фактора. Постоянно горят травяные покрытия. В этом месяце у нас уже было 4 лесных пожара. Два случая были зафиксированы в Мегри, один случай в Капане, один случай в Горисе, где сегодня ночью мы тушили пожар”, - сказал Цолакян.

Он подчеркнул, что каждый государственный орган должен правильно исполнять свои функции, чтобы подобные проблемы не возникали. “Травяные участки не должны засыхать. Они должны поливаться для того, чтобы оставаться зелеными, их надо скашивать, чего не делается. Гектарами горят травяные участки которые очень близко расположены к населенным пунктам и зданиям. Это опасно, мы каждый день сталкиваемся с такой опасностью”, - сказал он.