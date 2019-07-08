Троих граждан, пострадавших в ДТП в Грузии перевозят в Армению

Троих из 5 пострадавших в ДТП в Грузии перевозят в Армению. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян. “Двое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии, состояние троих сравнительно лучше, их сейчас перевозят в Армению. Оттуда раненых на машине скорой помощи довезут до границы, откуда наша машина скорой помощи доставит их в Армению” - сказал Цолакян.

Он не исключил, что остальные двое раненых 8 или 9 июля будут перевезены в Армению на санитарном вертолете.

Цолакян выразил мнение, что виновником ДТП в Грузии является водитель. “Ошибка, на мой взгляд, исходит от водителя. В небольшой машине находились восемь человек, в багажнике было двое детей. Это уже говорит о неосторожном, безразличном поведении. Я призываю всех быть осторожными в подобных вопросах”, - отметил министр по ЧС РА.

7 июля в 08:10 в МЧС Армении из Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии поступило сообщение о том, что в 06: 00 часов на 100 км автодороги Тбилиси – Сенаки - Леселидзе автомобиль марки “Mercedes” (водитель А. М. 43 года) врезался в ограждение и загорелся.

За пределами автомобиля были обнаружены тела Р. О. (42 года), А. М. (7 лет) и Е. М. (15 лет).

В результате ДТП пострадавшие А. М. (43 года), Р. М. (13 лет), М. М. (31 год), Л. М. (15 лет), и М. М. (13 лет) были госпитализированы в медицинские центры Карели и Гори.

Согласно предварительной информации, полученной из медицинских центров, М. М. (31 год) находится в медцентре Гори, где врачи состояние пострадавшего оценили как средней тяжести. Состояние здоровья Л. М. и М. М. в больнице Тбилиси оценивается как тяжелое. В МЦ Карели состояние здоровья пострадавших А. М. и Р. М. оценивается как тяжелое, они также доставлены в медцентры города Тбилиси.

Министерство представит дополнительную информацию.