На Всемирных студенческих играх неудачно стартовали стрелки

Член сборной Армении по стрельбе Грач Бабаян не преодолел квалификационный раунд студенческих игр.

Как передает «Арменпресс», в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м армянский спортсмен набрал 619,7 очка, заняв 23 место среди 53 спортсменов, Бабаян не вышел в финал.

В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров квалификационный раунд не преодолела еще одна представительница Армении Эльмира Карапетян.