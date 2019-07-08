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Атлеты завершили борьбу на чемпионате Армении


На городском стадионе Арташата после двухдневной борьбы завершился чемпионат Армении по легкой атлетике среди взрослых, на котором участники могли завоевать путевку на чемпионат мира и Олимпийские игры.

Как передает «Арменпресс», во второй день соревнований в метании диска лучшим был Манук Манукян с результатом  52.30 м .

В тройном прыжке чемпионкой Армении стала Яна Абрамян с результатом – 12 м . В прыжках в длину первым с результатом 7.44 м стал Артак Амбарцумян. В толчке ядра золотую медаль завоевала Жанна Шахназарян  - 10.12 м .

Дальше всех бродил копье - 55.30 м Мелик Джаноян.

В забеге на 200 м чемпионами среди женщин и мужчин стали Размик Мкртчян (22.64 сек.) и Гаяне Чилоян (24.55 сек.). Среди мужчин на дистанции 800 м первым оказался Арман Акопян - с результатом 1,55.42 минуты.

Золотую медаль в категории 1500 м среди женщин завоевала Эллада Алавердян, которая преодолела дистанцию с результатом 4 минуты 48.47 секунд. И в мужском турнире на 3000 метров линию первым пересек Гарик Умуршадян с результатом 9 минут 14.46 секунд.




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