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Аронян в Загребе на Grand Chess занял 4-е место


Член мужской сборной Армении по шахматам Левон Аронян завершил Grand Chess Tour в Загребе без поражений.

Как передает «Арменпресс», в последнем, 11-м туре Аронян сыграл с Уэсли Со из США и на 44-м ходу ничьей завершил партию. Армянский гроссмейстер, набрав 6 очков из 11 возможных, в турнирной таблице занял 4-е место.

Победителем турнира с 8 очками из 11 возможных стал действующий чемпион мира Магнус Карлсен.




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