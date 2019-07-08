Аронян в Загребе на Grand Chess занял 4-е место
Член мужской сборной Армении по шахматам Левон Аронян завершил Grand Chess Tour в Загребе без поражений.
Как передает «Арменпресс», в последнем, 11-м туре Аронян сыграл с Уэсли Со из США и на 44-м ходу ничьей завершил партию. Армянский гроссмейстер, набрав 6 очков из 11 возможных, в турнирной таблице занял 4-е место.
Победителем турнира с 8 очками из 11 возможных стал действующий чемпион мира Магнус Карлсен.
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