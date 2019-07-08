Мероприятия предстоящие 8 июля

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня -8 июля. По приглашению премьер-министра Сингапура Ли Сиена Лонга Никол Пашинян с официальным визитом находится в Сингапуре. В рамках визита премьер-министр Армении встретится с высшим руководством Сингапура. Планируется подписание документов о двустороннем сотрудничестве.

На плацу МЧС выпускники Государственной академии кризисного управления в торжественной обстановке получат дипломы об окончании. В мероприятии примет участие министр Феликс Цолакян.

По распоряжению мэра Айка Марутяна из городского бюджета выделена сумма, эквивалентная 1 млн долларов США, на реализацию идей, представленных гражданами. В мэрии Еревана состоится презентация сайта Activecitizen.аm. На сайте Activecitizen.аm. будут предложения граждан, затем состоится голосование по ним, в результате которого выделенные средства будут реализованы на победившие проекты.

На пресс-конференции выступит художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян. Он подведет итоги концертного сезона 2018 - 2019, будут представлены предстоящие программы Государственного симфонического оркестра Армении.

По инициативе Национального киноцентра Армении состоится открытие выставки в формате инсталляции ”Храм кино” Роттердамского фестиваля, посвященной 95-летию Сергея Параджанова. Будут показаны оцифрованные и восстановленные кадры из основного монтажа фильма “Цвет граната”.

С журналистами встретятся главный тренер сборной Армении по спортивной гимнастике Акоп Серобян и, недавно с медалями вернувшиеся из Беларуси, члены сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян и Ваагн Давтян. Они затронут открытое первенство, предстоящее в Израиле и предстоящий чемпионат мира.

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