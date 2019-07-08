Армения и Сингапур обсуждают возможности сотрудничества в сфере технологий

Продолжается официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Сингапур. Глава правительства утром 8 июля встретился с группой представителей Фонда “Temasek Holdings” во главе с соруководителем инвестиционной группы Наги Хамийем. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Премьер-министр отметил, учитывая эффективную деятельность Фонда “Temasek Holdings” в ряде сфер экономики, в том числе и в сфере высоких технологий, правительство Армении заинтересовано в обсуждении возможностей сотрудничества. Никол Пашинян подчеркнул, что технологическая сфера является одним из приоритетов правительства Армении, поскольку цель нашей страны - технологическая экономика, локомотивом которой должна быть сфера ИТ. Глава правительства отметил, что еще с советских времен инженерная система в Армении была развита, сейчас в стране успешно действуют компании, работающие в инженерной сфере. Никол Пашинян сообщил, что за последние 7 лет сфера ИТ в Армении выросла в 5 раз. Премьер-министр представил также шаги правительства по борьбе с монополиями и коррупцией, добавив, что осуществляются институциональные реформы по ряду направлений. “Приглашаем Вас ознакомиться с технологическими возможностями Армении и деятельностью наших компаний”, - сказал премьер-министр.

Наги Хамийе отметил, что в Сингапуре существует малочисленная, но организованная диаспора, представители которой ведут успешную деятельность в различных сферах, в том числе в сфере технологий. Г-н Хамийе добавил, что холдинг Temasek готов обсудить с правительством Армении возможности сотрудничества, реализации инвестиционных программ, в том числе в сфере инженерного образования. глава инвестиционной группы “Temasek Holdings” представил деятельность фонда в Сингапуре, Китае, США, Индии.

Затем собеседники обсудили перспективы создания совместного венчурного фонда, реализации стартап-программ, обмена опытом и технического сотрудничества.

Представители Temasek Holdings были приглашены на Всемирный конгресс высоких технологий, который состоится осенью этого года в Ереване. Приглашение было любезно принято. Стороны договорились продолжить обсуждения в Ереване.