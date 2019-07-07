Премьер-министр  Никол Пашинян  прибыл с официальным визитом  в Сингапур   

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян 7 июля по приглашению премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна с официальным визитом прибыл в Республику Сингапур.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Армении и г-жа Анна Акопян посетили армянскую церковь Св. Григория Просветителя в Сингапуре, которая является самой старой христианской структурой в Сингапуре (1835 г.). С участием премьер-министра Республики Армения, старшего государственного министра промышленности и торговли Сингапура Ко По Куна, а также представителей армянских общин Сингапура и соседних стран и регионов - Малайзии, Индонезии, Таиланда, Гонконга и Австралии, в новом парке на армянской улице около церкви Св. Григория Просветителя состоялась церемония открытия скульптуры орхидеи “Ванда мисс Джоаким”. Скульптура создана по инициативе мецената Хажака Маргаряна.

Орхидея “Ванда мисс Джоаким”, которая известна также как сингапурская орхидея или орхидея принцессы Алохи, является гибридным сортом орхидеи и стала национальным цветком, государственным символом Сингапура. Знаменитая орхидея получила свое название в честь проживавшего в Сингапуре армянского садовода Агнес Джоаким (Ашхен Овакимян), которая вывела этот сорт орхидей.

Затем Никол Пашинян и Анна Акопян посетили церковь Св. Григория Просветителя и Музей армянского наследия. Премьер-министр сделал запись в Книге почетных гостей, а затем встретился с представителями армянских общин вышеупомянутых государств.

В память о жертвах Геноцида армян премьер-министр возложил венок к армянскому хачкару в Саду памяти. В саду находится также много армянских надгробий.

Приветствуя присутствующих, Никол Пашинян отметил: “Сегодня благодаря усилиям наших соотечественников увековечена заслуга другого нашего соотечественника перед Сингапуром. Вы знаете, что национальный символ Сингапура - орхидея, которая названа в честь нашего соотечественника, была создана Ашхен Овакимян (Агнес Джоаким). Это символическое событие, демонстрирующее творческую сущность нашего народа”. По словам Никола Пашиняна, во многих частях мира можно встретить случаи, когда за важнейшими событиями и созданными в этих странах ценностями стоят армяне.

“Убежден, что это полностью выражает сущность нашего народа. Я думаю, что особенность современной эпохи заключается в том, что творческий гений армянского народа должен в конце концов достичь своего апогея также в Армении. Пройденный нами путь должен достичь апогея: Республика Армения должна стать такой, какими стали многочисленные страны, в строительстве которых ключевое значение имели именно наши соотечественники. Сингапур - одно из чудес 20-го века, аналитики и экономисты написали много томов, чтобы понять, как же произошло так, что появилась такая страна, каждый уголок которой имеет смысл, такая страна, которая является уникальным доказательством развития и победы творческого гения человека”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что есть только один ответ: способность организовывать, поощрять человеческую жизнь.

“Именно это я считаю главным символом сегодняшнего дня. Сегодня, по сути, мы установили памятник таланту и гениальности армянского народа. Я надеюсь, что множество таких примеров будет повсюду напоминать нам о том, что мы талантливый и творческий народ, которому удалось благоустроить десятки, сотни, тысячи уголков мира, внести свой вклад в развитие и благосостояние многих стран. Мы можем сделать то же самое в Республике Армения, и давайте считать сегодняшнее событие символом этого”, - сказал глава правительства.

Премьер-министр заметил, что в Сингапуре за время его существования жили несколько десятков армян, оставивших неизгладимый след в этой стране. “Сегодня в Республике Армения проживают миллионы армян, еще миллионы должны жить, а это значит, что Республика Армения и Арцах должны оставить такой же неизгладимый и вечный след, такое же наследие, какое оставила Ашхен Овакимян в истории Сингапура. Это также наша история, история Сингапура, история мира, мы присутствовали в этой истории, мы создали эту историю, мы создаем ее и всегда будем в роли авторов этой истории”, - подчеркнул Никол Пашинян.



Премьер-министр добавил, что зачастую мы не являлись авторами истории своей страны, и настало время самим создавать историю своей страны, создавать ее “не так, как этого хотят другие, а так, как хотим мы, как мечтали наши предки, как мы мечтаем для наших детей”.



“Настало время для свободной, счастливой и могущественной Армении. Наши визиты в различные уголки мира вселяют еще большую уверенность и уверенность в том, что мы достигнем этой цели.

Мы пришли доказать то, что уже доказано: армянский народ - талантливый народ. Да здравствует Ашхен Овакимян, да здравствует армянский народ, да здравствует Сингапур, да здравствует новый мир, в котором есть и будет армянин, который будет созидать и создавать, оставит свое нематериальное наследие, имя и ценности, которые станут важной частью целого”, - сказал Никол Пашинян, выразив благодарность народу и правительству Сингапура за заботливое отношение к наследию армянского народа.





Никол Пашинян и Анна Акопян также прошлись по армянской улице Сингапура.