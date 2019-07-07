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В попавшей в  аварию машине  в  Грузии вместо 5-и  было 8 человек  — Арсен Торосян


В попавшей в  аварию машине Mercedes A Class (см.фото) в  Грузии вместо 5 было 8 человек, Водитель заснул за рулем, и машина врезалась в бетонное заграждение.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.   

«Должен сообщить  ужасающую информацию, хотя и предварительную.

В попавшей в  аварию машине Mercedes A Class (см.фото) в  Грузии вместо 5 было 8 человек — на 3 больше, чем разрешалось.  Водитель заснул за рулем, и машина врезалась в бетонное заграждение.   Двоих из них забило  (по предварительным данным) в багажник. Поездка была ночью. Остальные вы знаете.   Для получения достоверной информации следите  за официальными данными.

Не знаю даже, к чему призвать  наших водителей. Я думаю, что, вероятно, все водительские права должны быть аннулированы и очень серьезно проверены», — написал Арсен Торосян.




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