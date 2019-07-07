В попавшей в  аварию машине  в  Грузии вместо 5-и  было 8 человек  — Арсен Торосян

В попавшей в аварию машине Mercedes A Class (см.фото) в Грузии вместо 5 было 8 человек, Водитель заснул за рулем, и машина врезалась в бетонное заграждение.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

«Должен сообщить ужасающую информацию, хотя и предварительную.

В попавшей в аварию машине Mercedes A Class (см.фото) в Грузии вместо 5 было 8 человек — на 3 больше, чем разрешалось. Водитель заснул за рулем, и машина врезалась в бетонное заграждение. Двоих из них забило (по предварительным данным) в багажник. Поездка была ночью. Остальные вы знаете. Для получения достоверной информации следите за официальными данными.

Не знаю даже, к чему призвать наших водителей. Я думаю, что, вероятно, все водительские права должны быть аннулированы и очень серьезно проверены», — написал Арсен Торосян.