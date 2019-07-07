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МЧС РА сообщает подробности о ДТП в Грузии


Согласно информации, полученной Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Армения из  Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Грузии,  7 июля примерно  06:00 часов  на 100-м километре шоссе Тбилиси-Сенак-Леселидзе   автомобиль Mercedes (водитель А.М., 43 года) столкнулся с барьером и возгорелся.

Вне  автомобиля  обнаружены  трупы  Р.Г. (42 года), А.М. (7 лет) и Э.М. (15 лет).

Пострадавшие  А.М. (42 года), Р.М. (13 лет), М.М.  (31 год), Л.М. (15 лет) и М.М. (13 лет) доставлены  в  больницы Карели и Гори.   

Как стало известно  Арменпресс  с официального сайта МЧС РА,  по данным медцентров, М.М.  (31 год) находится в МЦ Гори, где медики оценили его состояние  среднетяжелое,  а Л.М. и М.М. – в МЦ Тбилиси (их состояние  тяжелое).

В МЦ Карели находятся А.М. и Р.М. (их состояние  тяжелое), последнего перевезли в  Тибилиси.

Министерство предоставит дополнительную информацию.

 




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