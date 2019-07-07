МЧС РА сообщает подробности о ДТП в Грузии

Согласно информации, полученной Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Армения из Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Грузии, 7 июля примерно 06:00 часов на 100-м километре шоссе Тбилиси-Сенак-Леселидзе автомобиль Mercedes (водитель А.М., 43 года) столкнулся с барьером и возгорелся.

Вне автомобиля обнаружены трупы Р.Г. (42 года), А.М. (7 лет) и Э.М. (15 лет).

Пострадавшие А.М. (42 года), Р.М. (13 лет), М.М. (31 год), Л.М. (15 лет) и М.М. (13 лет) доставлены в больницы Карели и Гори.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, по данным медцентров, М.М. (31 год) находится в МЦ Гори, где медики оценили его состояние среднетяжелое, а Л.М. и М.М. – в МЦ Тбилиси (их состояние тяжелое).

В МЦ Карели находятся А.М. и Р.М. (их состояние тяжелое), последнего перевезли в Тибилиси.

Министерство предоставит дополнительную информацию.