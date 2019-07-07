В Ванадзоре, в квартире дома  на  ул.Грибоедова сгорело  имущество   

7 июля в 10:47 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ванадзоре, в одной из квартир дома №4 на ул.Грибоедова вспыхнул пожар, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в спальне одной из квартир дома №4 на ул.Грибоедова.

Пожар был купирован в 11:07 часов, потушен в 11:23.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, сгорело окно (около 3 кв/м), гардероб и частично – кровать.