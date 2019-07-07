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В Ванадзоре, в квартире дома  на  ул.Грибоедова сгорело  имущество   


7 июля   в 10:47 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что  в Ванадзоре, в одной из квартир  дома №4  на  ул.Грибоедова вспыхнул пожар,  необходима  помощь спасателей.    

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в спальне одной из квартир  дома №4  на  ул.Грибоедова.  

Пожар был купирован в 11:07 часов, потушен в 11:23.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  сгорело окно (около 3 кв/м), гардероб и частично – кровать.




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